İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetimi belli oldu

İzmir Tabip Odası, iki gün süren olağan genel kurun ardından yeni yönetimini belirledi. Tabip Odası başkanının da İzmir Hekim Dayanışması grubundan olması bekleniyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:12
İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetimi belli oldu
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İzmir Tabip Odası, yeni yönetimi belirledi. Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde başlayan İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu, Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimle noktalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da oy kullanan isimlerarasında yer aldı.

Oy sayımının ardından açıklanan sonuçlara göre; İzmir Hekim Dayanışması’ndan 4, İzmir Çağdaş Hekimler Grubu'ndan 3 hekim yönetime seçildi. Bu sonuçlara göre Tabip Odası başkanının da İzmir Hekim Dayanışması’ndan olması bekleniyor. Onur Kurulu ve Denetleme kurulunda da iki gruptan hekimler bulunurken, TTB Merkez Konseyi delegelerinin dağılımında da İzmir Hekim Dayanışması’ndan 12, Çağdaş Hekimler Grubu’ndan 3 hekim  yer aldı.


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