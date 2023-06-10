Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 10.06.2023 - 11:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tarihi çarşı Kemeraltı'nı dünya vitrinine çıkarmak için çalışmalar sürüyor. İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. Fonu geniş kitlelere tanıtmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları fon aracılığı ile bölgeye çekmek ana amacını taşıyan toplantı, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde yapıldı.

Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Muhtarı Tamer Yıldırım siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Projeyle birlikte bölgeye 1 milyar dolarlık yatırımın hedeflendiğini belirtildi.

“KEMERALTI BU ŞEHRİN KALBİDİR VE GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR”

Türkiye’de etki yatırımının fon ekosistemindeki ilk örneği olma özelliğini taşıyan bu önemli çalışma ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gerçekten çok mutluyum, heyecanlıyım. Bugün hakikaten çok önemli bir adım atılıyor. Doğanın, hayatın bir ritmi vardır. Onun doğal akışı vardır, bazen sıçramalar görürsünüz. İşte bugün de 2 bin 500 yıllık Kemeraltı’nın doğal ritminin değiştiği bir sıçramayla yüz yüze olduğu bir an. O nedenle çok kıymetli. Çünkü dünyanın en büyük, en eski açık hava alışveriş merkezi olarak Kemeraltı bu şehrin kalbidir ve geleceğinin teminatıdır. Bu şehrin herhangi bir yerinde yepyeni yaşam alanları, siteler, binalar inşa edebilirsiniz. Ama Kemeraltı’nın başka bir hikayesi vardır. Ruhu, sesi, lezzetleri vardır. Kemeraltı 8 bin 500 yıllık mirası ileriye taşıyacaksa Kemeraltı ile beraber taşıyacak” dedi.

“BU HİKAYEYİ BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIMAMAK İÇİN ARTIK BİR SEBEP YOK”

“Kemeraltı içinde yaşayan insanlarıyla, esnafıyla beraber, binlerce yıllık tarihiyle beraber bir tazelenme, bir yenilenme yaşayacak” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Soyer, “Bu hikayenin çok eskilere giden bir geçmişi var. Çok sayıda insanın emeği var. Şimdi burada başka bir yapı oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi gövdesini koyuyor. TARKEM çok önemli bir süreçten sonra onların için de yeni bir sıçrama noktası doğuyor. Bu işin bizler açısından en zor kısmı belki finansman kısmıydı. Ama bizim heyecanımızı sahiplenmiş bir İzmirli var. Bu hikayeyi bambaşka bir boyuta taşımamak için artık bir sebep yok. Kemeraltı için başka bir süreç başlıyor. Bir sürdürülebilirlik süreci başlıyor” ifadelerini de kullandı.

“KEMERALTI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİDİR”

Büyük bir adım atıldığını aktaran Başkan Soyer, “Bugün geleceğin tasarımı başlıyor. Çok heyecanlıyım ve bugün şunu biliyorum; Türkiye’ye, dünyaya örnek bir model inşa ediliyor. Özel sektörün, finans sektörünün, esnafın, küçük üreticinin yer aldığı ve birlikte hareket ettiği bir model. 50 bin lirayla ortak olunabiliyor. Esnafımıza bu hikaye anlatılmalı. Çünkü esnafımız buraya ortak olmalı. Hem kendi geleceğini büyütmek, güzelleştirmek hem de ekmeğini kazandığı Kemeraltı’nı iyileştirmek için. El birliğiyle büyük bir imeceyle büyüyerek sürdürülebilir ve geleceğe taşınacak bir mücadele başlıyor. Sadece parası olanların gelip yatırım yapacağı bir şey de değil, esnafımızın da içinde yer alacağı, küçük esnafımızın sermayeyle buluşacağı, gerçekten kalıcı ve geleceğe taşınacak bir model ortaya çıkacak. Bu UNESCO markasıyla, ismiyle taçlanacak. Ben Kültür Turizm Bakanlığımızın da bu meseleye ciddi katkı vereceğine inanıyorum. Bu, Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından birinin canlanması, hayat bulması demek ve geleceğe taşınması demek. Dolayısıyla bu hepimizi çok heyecanlandıran ve çok mutlu eden bir başlangıç olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunda Kemeraltı bir numaradır. Restoranlarıyla, kafeleriyle, otelleriyle, pansiyonlarıyla, esnafıyla 24 saat yaşayacak cıvıl cıvıl bir Kemeraltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birinci önceliğidir. O nedenle bu yol kesişmesinden çok mutluyuz” dedi.

TARKEM'E TEŞEKKÜR

Kemeraltı'nın dünya vitrinine çıkması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “TARKEM’in kurucu ortakları tam da bu hassasiyetler nedeniyle aslında hiçbir şey de beklemeden katkılarını koydular. Bu herhalde dünyada eşi benzeri az görülmüş bir imecenin ilk adımı oldu. Geldiğimiz noktada hepsi ayrı ayrı bir büyük teşekkürü hak ediyor. Emek veren ve bu uzun yolculukta bizimler beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

“AMAÇ KEMERALTI ÇARŞISI’NIN KULLANILARAK KALKINDIRILMASIK”

Kemeraltı’nın tarihsel, kültürel, ticari ve turistik açıdan önemine değinen TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de Kemeraltı ve çevresindeki projeler ve hayata geçirilecek çalışmaları içeren sunumuyla katılımcılara bilgi verdi. İneler “Kurulmuş olan bu fon ile çalışmalarımızda daha hızlı bir ivme kazanmış olacağız UNESCO Dünya Mirası yolunda olan Kemeraltı ve çevresini kendi özgün kentsel yenileme modelimiz ile canlandırarak, değerlerini gün yüzüne çıkararak, ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Türkiye'nin ve dünyanın en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İzmir’deki projelerden yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel de, “Burada amacımız İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı kullanarak kalkındırmak ve geliştirmektir” dedi. Çamlıbel ayrıca Türkiye’de sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesine katkı sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini iletti.

FONUN AMACI NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetim kurulu başkanı olduğu TARKEM'in liderliğinde, İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim şirketi işbirliği ile “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kuruldu. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, İzmir Tarihi Kemeraltı ve çevresi adına kaynak yaratma ve ölçeklendirme konseptiyle kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar ile bölgesel dönüşüm sağlayarak bölgenin tarihi dokusuna yakışır bir görünüme kavuşmasını sağlayarak İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu “etki yatırımı” olarak finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmeyi de hedefliyor.