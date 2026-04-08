İzmir tarihine sahip çıkıyor: Meslek fabrikası direnişi 3'üncü gününde

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına karşın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konularak tahliye edilmek istenen Meslek Fabrikası'nda direniş devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde bölgede başlayan nöbet gece saatlerinde de sürdü. İlçe belediye başkanları, CHP örgütleri ve yurttaşlar Tugay'a destek vermek için bölgedeydi. Nöbet sırarında zaman zaman şarkılar söylendi.

Gece saatlerinde burada açıklama yapan Tugay, "Bir taraftan hukuk yolunda, mahkeme yoluyla tekrar bu sürecin durması ve olması gereken hâle dönmesi için mücadele ediyoruz ama diğer taraftan da hem İzmir için ama aslında aynı zamanda Türkiye’de, başka yerlerde de İstanbul başta olmak üzere yapılacak benzer yanlış uygulamaların tekrar edilmemesi için de bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Tugay, "Bunun bir şekilde mutlaka bir sonuç vereceğine inanıyoruz. Yoksa sabahlara kadar burada beklemeyiz. Ve gün boyunca yani on binlerce insan buraya geldi gitti ve belki yüz bini bulmuştur. O kadar çok ilgi vardı" ifadelerini kullandı.

''GOOGLE MAPS’E BAKIN, BURASI HALKIN”

Nöbet dün sabah saatlerinde de sürdü. Direnişe destek veren sokak sanatçıları kostümleriyle alandaydı. Sanatçılar, "Google Maps’e bakın, burası halkın”, “Bug var halk izin vermiyor”, “Hile kodu yok” yazılı dövizler taşırken “İzmir için, sanat için” yazılı pankart açtı. Sanatçılar adına ortak açıklamayı yapan Oyun Hamuru Tiyatrosu Kurucusu Burak Özbaykuş, "Halka doğrudan hizmet veren bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamamız mümkün değil. İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyetin ivedilikle giderilip Meslek Fabrikası'nın yeniden halkın hizmetine açılmasıdır. Biz İzmirli Sanatçılar olarak da bu süreç boyunca sadece bugün değil, mahkemenin adil bir şekilde sonuçlanacağı güne kadar İzmir halkının yanında yer alacağız" diye konuştu.