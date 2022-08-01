İzmir turizmine ivme kazandıracak adım

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak-Kadifekale aksındaki düzenleme çalışmaları kapsamında yeni bir adım atılıyor.

Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizme kazandırılması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Basmane Pazaryeri Mahallesi’nde aralarında Tevfik Paşa Konağı, ünlü yazar Tarık Dursun K’nın bir süre yaşadığı ev olmak üzere tarihi 6 yapının restorasyonunu yapacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyon çalışmaları 31 milyon 880 bin liraya mal olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antik Smyrna Agorası kazı alanıın güneyine giriş yapısı kazandırmış, Havra Sokak ile 848 Sokak yenilenmiş ve Azizler Sokak ile Basmane'nin kalbi Hatuniye Meydanı'nı da düzenlemişti.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediyesi Basmane Bölgesi’ndeki Pazaryeri Mahallesi’nde 19’uncu yüzyıl geleneksel İzmir evlerinin birbirinden farklı örneklerinin karşılıklı konumlandığı tarihi sokağı canlandırıyor. 945 Sokak’ta bugüne kadar ayakta kalabilmiş ancak korunmazsa yok olacak tarihi ve tescilli Osmanlı dönemi konutları yapılacak restorasyon çalışmaları ile konaklamaya ve günübirlik geziye açılacak. Avlulu olan yapılar kafe, restoran ve kahvaltı salonu olarak da hizmet verecek. Tarkem’in mülkiyetinde bulunan ve Basmane bölgesinin en büyük tarihi yapılarından olan Tevfik Paşa Konağı da restorasyon çalışmaları sonrasında konaklama işlevi ile yaşatılacak.

‘GEVREKÇİ KIZ HİKAYESİ’ YAŞAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane Oteller Projesi’nin ikinci etabında 945 Sokak’ta yer alan iki ayrı tarihi yapının daha restorasyon çalışmasını yapacak. Ayrıca dokuya uyumsuz bir yapının yerine yeni bir yapı inşa edilecek. Proje kapsamında Kurtuluş Savaşı sırasında 945 Sokak çıkmazına sığınıp çaldığı kapıların açılmaması üzerine şehit düşen ‘gevrekçi kız’ hikayesi de yaşatılacak. Gevrekçi Kız’ın anısına bir meydan düzenlemesi yapılacak.