İzmir ulaşımına üç yeni otobüs hattı geliyor

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 18:10

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 18:10

Son üç yılda, 364’ü tek seferde olmak üzere toplam 457 yeni ve yerli otobüsle filosunu güçlendiren ESHOT Genel Müdürlüğü üç yeni hattı daha hizmete alıyor.

Yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda; 675 No’lu Seferihisar – F. Altay Aktarma Merkezi, 684 No’lu Urla – F. Altay Aktarma Merkezi ve 909 No’lu Zeytinalanı – F. Altay Aktarma Merkezi hatları, 23 Ocak Pazartesi günü (yarın) itibariyle devreye alınacak. 675 ve 684 numaralı hatlardaki otobüsler ‘ekspres’ çalışacak. Bu hatlara ilişkin planlama, Narlıdere Metrosu’nun devreye girmesi sonrası yeniden ele alınacak.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Öte yandan Urla – F.Altay Aktarma Merkezi hattında çalışan 984 numaralı otobüslerin güzergâhında da yine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişiklik yapıldı. Bu otobüsler bundan böyle Zeytinalanı, Zeytinalanı Meydan, Zeytinalanı Kreş duraklarında durmayacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesi sonrası filosunu yeni araçlarla güçlendirdi ve pazartesi günü devreye girecek hatlar da dahil olmak üzere kentin ihtiyaç duyulan bölgelerine 60 yeni hat açtı.

ESHOT, halen kent genelinde toplam 390 hatta, 1300’e yakın otobüsle hizmet veriyor. ESHOT otobüsleri, her gün dünyanın çevresini yaklaşık yedi kez dolaşmaya eşdeğer şekilde yaklaşık 280 bin kilometre yol yapıyor.