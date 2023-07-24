İzmir, Uluslararası Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı’na katıldı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 24.07.2023 - 12:16

Avrupa Demokrasi Başkenti Teşkilatı (ECoD NPO) tarafından yönetilen “Avrupa Demokrasi Başkenti Unvan Yarışması”na başvuran İzmir, yarışmanın üçüncü ve son aşamasını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve İzmir Planlama Ajansı ortaklığıyla yürütülen başvuru sürecinin son aşamasının ardından Uluslararası Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı’na dahil olan İzmir, önümüzdeki yıllarda Avrupa Demokrasi Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İzmir, Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk ve tek kent olma unvanını taşıyor.

DEMOKRATİK UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

İzmir, Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı’na İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Acil Çözüm Ekibi, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi gibi yerel demokrasiyi güçlendiren birçok projeyle katıldı.

Son başvuru aşamasını başarıyla tamamlayan İzmir, Uluslararası Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı'na dahil olarak, diğer demokrasi şehirleriyle deneyimlerini paylaşma ve demokratik uygulamaların geliştirilmesi için işbirliği yapacak bir platformda yerini aldı.

AVRUPA DEMOKRASİ BAŞKENTİ ŞEHİRLER AĞI BÜYÜYOR

Bu sene İzmir ile son aşamayı tamamlayıp ağa yeni dahil olan şehirler Bratislava, Cascais, Dıraç, Gdansk, Leipzig, Tiran ve Viyana. Bu kentlerden biri önümüzdeki dönemde Avrupa Demokrasi Başkenti unvanını alacak. Anvers, Barselona, Bologna, Braga, Burgos, Brüksel, Cascais, Linz, Metz, Opole, Saraybosna, Rzeszow ve Valongo ise önceki yıllarda Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı’na katılmıştı.

BİR YILLIK PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İzmir önümüzdeki yıllarda Avrupa Demokrasi Başkenti unvanını aldığı takdirde yerel demokrasiyi geliştirmek ve güçlendirmek için tasarlanmış festival ve etkinliklerden oluşan bir yıllık bir programa ev sahipliği yapacak. Bir yıl içinde birçok uluslararası konferans, eğitim, kurs, seminer ve yarışma düzenlenecek.

21 ŞEHİRDEN OLUŞUYOR

Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı 21 şehirden oluşuyor. Ağa üye olan Avrupa şehirleri arasında Barselona, Bologna, Brüksel, Cascais, Linz, Saraybosna, Bratislava, Gdansk, Leipzig, Tiran ve Viyana da yer alıyor.

Avrupa Demokrasi Başkenti Teşkilatı (ECoD NPO) tarafından yönetilen “Avrupa Demokrasi Başkenti Unvan Yarışması” Avrupa ölçeğinde demokratik katılımın ve demokratik yönetişimin teşvik edilerek genişletilmesi, sosyal uyumun ve yeni demokratik uygulama biçimlerinin güçlendirilmesi ile yerel yönetimler demokrasisinin güçlendirilmesini amaçlıyor.