İzmir Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'ni 16. kez kapılarını açıyor. 12 ülkenin katılacağı dört günlük festivalde, İzmir'den tüm dünyaya barış mesajları verilecek.
Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında
düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali”ni yeniden
canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yine görkemli
bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk’ün “Yurtta barış,
dünyada barış” sözünün ardından başlatılan ve Balkan
kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festival, bu sene 23-26 Eylül
tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’nin ev sahibi olduğu
festivale; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,
Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve
Yunanistan konuk olacak. Festivalde halk oyunları ekiplerinin
gösterilerinin yanı sıra konserler, sergiler ve söyleşiler de
olacak.
AÇILIŞ KONSERİ CANDAN ERÇETİN SAHNE ALACAK
Festival, 23 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayacak. Katılımcılar, açılışın ardından Kültürpark’a kadar kortej eşliğinde yürüyecek. Festivalin açılış konserinde Candan Erçetin sahne alacak. Konser saat 21.00’de Kültürpark’ta yapılacak.16. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali’nin etkinlik programı şöyle:
23 Eylül 2022 Cuma
Açılış töreni:
Cumhuriyet Meydanı/17.30
Açılış korteji: Cumhuriyet Meydanı-Kültürpark/18.00
Balkan Renkleri Sergisi açılışı: Atlas Pavyonu 3 No'lu Galeri/19.00
Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Kültürpark Çim Alan/19.30
Açılış Konseri “Candan Erçetin”: Kültürpark Çim Alan/21.00
24 Eylül 2022
Cumartesi
Halk Oyunları
Ekiplerinin Gösterileri: Buca Kasaplar Meydanı/19.00
Shukar Müzika Konseri: Buca Kasaplar Meydanı/20.30
Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Bornova Çamdibi Atatürk Parkı/19.00
Sevim Kahya ve Sakoband Konseri: Bornova Çamdibi Atatürk Parkı/20.30
25 Eylül 2022 Pazar
Kortej: Ödemiş/18.30
Halk Oyunları
Ekiplerinin Gösterileri: Ödemiş Atatürk Mahallesi Salı
Pazarı/19.00
Evrim Ateşler ve İzBB Mübadele Korosu Konseri: Ödemiş Atatürk Mahallesi Salı Pazarı/20.30
Halk Oyunları Ekipleri Gösterileri: Gaziemir Festival Alanı/19.00
Konser “Cenk Bosnalı”: Gaziemir Festival Alanı/20.30
Kosova Filarmoni Orkestrası Konseri: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon/20.00
26 Eylül 2022
Pazartesi
İzmir’i Bir
Balkan Kenti Olarak Tahayyül Etmek: Rumeli’den Göçler ve
Osmanlı’da
Çok Kültürlülük Söyleşisi “Bayram ŞEN, Prof. Dr. Fikret ADANIR”: İzmir Sanat/17.00
Halk Oyunları Ekipleri Gösterileri: Aliağa Demokrasi Meydanı/18.00
Konser “Suzan Kardeş”: Aliağa Demokrasi Meydanı/20.00
Halk Oyunları Ekipleri Gösterileri: Menderes Görece Mahallesi Rumeli Parkı/18.00
Konser “Sevim Kahya ve Sakoband”: Menderes Görece Mahallesi Rumeli Parkı/20.00
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