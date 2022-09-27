İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, ‘Edebiyat Sakindir’ temasıyla kapılarını açıyor

27 Eylül 2022 Salı, 10:24

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, altıncı kez edebiyat seveleri ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ve Goethe Enstitüsü’nün ortaklığıyla 7 ülkeden 40 konuğun katılımıyla 30 Eylül – 7 Ekim arasında düzenlenecek. Festival; Konak, Urla, Seferihisar gibi birçok ilçede, 60’ın üzerinde etkinlikle gerçekleştirilecek.

‘Edebiyat Sakindir’ temasıyla düzenlenecek festivalin bu yılki onur konuğunun Latife Tekin olacak. Festivalin programında paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, yazar söyleşileri, yazı atölyeleri gibi birçok renkli etkinlik yer alıyor.

ONLARCA EDEBİYATÇI, SEVERLERİYLE BULUŞACAK

6. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nde bu yıl; Ahmet Büke, Akif Kurtuluş, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Deniz, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Betül Dünder, Çağla Meknuze, Doğu Yücel, Duygu Kankaytsın, Emel Kaya, Yavuz Ekinci, Gaye Boralıoğlu, Gönül Çatalcalı, Halil İbrahim Özcan, Hidayet Karakuş, Hüseyin Peker, Hüseyin Yurttaş, İlyas Tunç, İnanç Avadit, Latife Tekin, Nazmi Ağıl, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Şerife Yalçınkaya, Şükran Yücel, Umay Umay, Veysel Çolak, Mario Tiago Paixao, Arzu Armağan Akkanatlı, Gizem Pınar Karaboğa, Eckhart Nickel ve Özgür Taburoğlu gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.