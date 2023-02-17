İzmir üniversitelilerinde uzaktan eğitim isyanı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:52

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:52

AKP hükümetinin uzaktan eğitim ve KYK yurtlarının depremzedelere tahsis etmesi kararlarına tepki gösteren üniversite öğrencileri İzmir'de ikinci kez eylem düzenledi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde toplanarak hükümeti protesto ederek karardan geri adım atılmasını istedi.

"Yüz yüze eğitim haktır gasp edilemez" pankartı taşıyan ve "Eğitim haktır engellenemez" sloganları atan üniversiteliler okul binası önünde yaptıkları eylem ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Öğrenciler adına hazırlanan ortak basın bildirisini okuyan Tuğçe Ceylan, "Deprem sonrası yapılan uzaktan eğitim açıklaması ardından KYK yurtlarının depremzedelere açılmasıyla yurtlarımızdan çıkartılmamız biz üniversite öğrencilerini bu zor günlerde oldukça sarstı. Pandemi döneminde deneyimlediğimiz uzaktan eğitim süreci biz üniversite öğrencileri için oldukça verimsiz geçmişti. Birçok arkadaşımızın internete erişimi ya da uzaktan eğitim için gerekli altyapısı, teknolojik erişimi yoktu. Verimli, nitelikli, bilimsel bir üniversite eğitimi için yüz yüze eğitimin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz iki yıllık deneyimimizden de çıkarımımız olan uzaktan eğitim verimsizliği hemfikrinden de güç alarak hiçbir suretle eğitimimizin kesintiye uğramasını istemiyoruz. Salgında, depremde, olağanüstü durumlarda ilk vazgeçilenin eğitim olmasını istemiyoruz. Yetkililerin oteller, misafirhaneler ya da uygun yerleşim yerlerini depremzedelere açarak bizleri KYK yurtlarından çıkarmayacak bir seçeneği yaratmasını istiyoruz" dedi.