İzmir Valisi uyardı: Önümüzdeki 3 gün orman yangını tehlikesi var
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Köşger paylaşımında, “Önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın.” dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı paylaşım ile yurttaşları olası orman yangınlarına karşı uyardı. Vali Köşger paylaşımında, “Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangınıtehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın.” dedi.
İZMİR’DE YANGIN RİSKİ YÜZDE 80
Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle son günlerde Ege Bölgesi’nde art arda orman yangınları yaşanıyor. Vali Köşger’in tweetinde paylaştığı haritaya göre, önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir’de yüzde 80’e varan orman yangını riski bulunuyor. Ege Bölgesi’nde genel olarak yüzde 60 ila 70 risk görülürken, Manisa'nın Akhisar ile İzmir'in Bergama ilçelerinde yüzde 80 ila yüzde 90 arasında yangın riski bulunuyor.
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