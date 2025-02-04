İzmir Valisi’nden deprem fırtınası açıklaması

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:45

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi’nde devam eden sismik aktiviteler hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

“Ege Denizi'nde Devam Eden Sismik Aktivite Hakkında” başlıklı bir açıklama yayımlayan Vali Elban, “Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik aktivite, 400'ü aşkın depreme ulaşmıştır. Deprem fırtınası şeklinde süregelen bu hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta olup, 5-25 km arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 km mesafede gerçekleşmiştir” diye konuştu.

"TSUNAMİ İHTİMALLERİ BİLİMSEL ÇERÇEVEDE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivitenin yaşandığını hatırlatan Elban, “14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir. Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.