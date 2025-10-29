İzmir ve ilçelerinde coşku büyük olacak

İzmir'de yapılacak kutlamalar şu şekilde:

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay dün Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk törenine katıldı. Bir hafta önceden çeşitli ilçelerde yapılan kutlamalar bugün saat 10.00’da Hükümet Konağı’nda tebrikat töreni ile sürecek. 11.30’da ise geçit töreni yapılacak. Törenlerin ardından akşam saat 17.00’de, Konak Atatürk Meydanı’nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun 102. Yıl Konseri olacak. 21.00’de ise Cumhuriyet Bayramı Havai Fişek Gösterisi İzmirlilere sunulacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Haluk Levent konseri ile doruğa ulaşacak.

- Karşıyaka Belediyesi araç konvoyu, kortej, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Vals-Zeybek gösterisi ve Hazım Körmükçü ve DJ Akşit’in performansıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Saat 16.30’da Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden başlayacak araç konvoyu 18.30’da Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde son bulacak. 19.30’da Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda tamamlanacak. Kutlamalar Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Vals ve Zeybek gösterisi ile başlayacak. Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Atatürk silüeti oluşturulacak. Kutlamalar Hazım Körmükçü ve DJ Akşit’in performansıyla sonlanacak.

- Balçova Belediyesi saat 12.30’dan itibaren düzenleyeceği etkinliklerle bayramı kutlayacak. 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürkçü Düşünce Derneği Geleneksel Cumhuriyet Yemeği düzenlenecek. 19.00’da Duru Park’tan başlayacak Cumhuriyet Bayramı Korteji İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde sonlanacak. 20.30’da Cem Belevi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.

- Konak Kutlamalara bir hafta önceden çeşitli mahallelerde başlayan Konak Belediyesi saat 11.00’de, Karantina Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı Şenliği düzenleyecek.

- Tire İzmir’in dört bir yanında “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla yapılan etkinlikler Torbalı, Kiraz, Menemen, Menderes ve Bergama’nın ardından Tire ile sürdü. Merkez Gölet’teki kutlama Tire Belediyesi’nin bir asrı aşkın geçmişe sahip Tarihi Armoni Bandosu’nun müzik şöleniyle başladı. Bando sonrasında halk oyunu gösterisiyle süren programda yurttaşlar, “Atatürk’ün Yurt Gezileri” adıyla etkinlik alanında kurulan fotoğraf sergisini gezdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Cumhuriyet Oyunu sahnelenirken mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler de eğlenceye doydu.