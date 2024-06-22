İzmir ve Manisa'da orman yangını 6 kat arttı
İzmir ve Manisa'da 1-21 Haziran tarihleri arasında geçen yıl toplam 27 orman ve orman dışı yangın çıktığını belirten yetkililer, bu yıl aynı dönemde bu rakamın 6 kat artarak 165'e çıktığını duyurdu.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa kentlerinde 1-21 Haziran döneminde çıkan yangınlarla ilgili sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Geçen yıl 9'u orman 18'i kırsal yangın (orman dışı) olmak üzere toplam 27 yangına müdahale edildi. Bu yıl ise aynı dönem, 45'i orman 120'si ise kırsal alan olmak üzere bölgede 165 yangının çıktı. Yangınlara 7/24 hızlı ve etkin müdahale ederek özveriyle kontrol altına alan ormanın kahramanlarına teşekkür ederiz. Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu, kuvvetli rüzgarlı olan bugünlerde lütfen yangınlara karşı hassas olalım" denildi.
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