İzmir’de 1 milyon 16 bin emekli yaşıyor
Türkiye Emekliler Derneği, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla 'Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması' yaptı. Araştırmaya göre İzmir'de 1 milyon 16 bin emekli yaşıyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı. Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.
İstanbul, 2.6 milyon kişiyle Türkiye’de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul’un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya sıralandı. Nüfusu 589 bin olan Zonguldak’ta 164 bin emekli yaşıyor. Zonguldak’ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak kayda geçti.
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