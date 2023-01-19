İzmir’de 10 asansörden biri güvenli!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 11:59

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 11:59

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği asansör periyodik kontrollerini 2022 yılında da yoğun bir şekilde sürdürdü.

İzmir’in dokuz ilçe belediyesi sınırlarındaki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki asansörlerin kontrollerini, A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezi bünyesinde bulunan deneyimli teknik personelleri ile sürdüren MMO İzmir Şubesi, 2022 yılı boyunca toplam 18 bin 723 asansörün kontrolün gerçekleştirdi.

5 BİN 336 ASANSÖR KAPATILDI

Kontroller sonucunda, bu asansörlerden 5 bin 336 adedi kullanımının güvenli olmadığına ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar kullanıma kapatılması gerektiğine işaret eden kırmızı etiket, bin 347 adedi, 120 gün içerisinde mevcut eksiklikleri giderilmezse kullanılmasının güvenli olmayacağı ve kapatılması gerektiği anlamına gelen sarı etiket, 10 bin 55 adedi bir sonraki periyodik kontrole kadar eksikliklerinin giderilmesi gerektiği anlamına gelen mavi etiket, bin 985 adedi ise kusursuz ve kullanımının güvenli olduğu anlamına gelen yeşil etiket aldı.

“KONTROLLER SONRASI ASANSÖR KAZALARI AZALDI”

Türkiye’de asansör periyodik kontrollerinin uzun yıllar önce ilk kez kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirten MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz, bu kontrollerin yurttaşların asansörleri güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmaları açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Zorunlu periyodik kontrollerin başladığı ilk günden bu zamana dek, ülke genelinde kullanılan yüz binlerce asansörün çok daha iyi duruma geldiğini ve asansör kazalarında büyük oranda azalma olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Yurttaşların ve özellikle apartman yöneticilerinin duyarlılığı bu noktaya gelmemizde önemli. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.