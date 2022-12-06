İzmir’de 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

06 Aralık 2022 Salı, 08:56

İzmir’de Aralık ayının ilk 4 gününde 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan askerlerce Türk kara sularına geri itildiği bildirilen 26 göçmeni kurtardı.

Ekipler, 3 Aralık günü saat 04.25 sıralarında da Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olan lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak içerisindeki 38 göçmeni kurtardı.

Ekipler, 4 Aralık günü yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan askerlerince Türk kara sularına geri itildiği ifade edilen 24 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 4 Aralık günü saat 03.35 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itdiği bildirilen 13 düzensiz ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.