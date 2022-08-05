İzmir'de 11 bin 500 yıllık 'insan' tasvirli heykel ele geçirildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:47

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den satılmak üzere İzmir'e tarihi eser getirildiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösteren heykel ele geçirildi.

70 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Milattan önce 9500 yıllara ait olduğu tahmin edilen 70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre eninde baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.