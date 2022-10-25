İzmir’de 11 insan kaçakçısı yakalandı
İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 107 kaçak göçmen ve 11 insan kaçakçısı, jandarma ile MİT'in operasyonuyla yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin minibüslerle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için Urla'ya geleceğini belirledi.
Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ortak çalışma yaptı.
Urla'nın Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkinde düzenlenen operasyonda 8 araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 107 düzensiz göçmen ile 11 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Yakalanan göçmenler ile insan kaçakcıları, jandarma karakoluna götürüldü. Düzensiz göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. İnsan kaçakçıları ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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