İzmir'de 15 yaşındaki çocuğun katledilmesi davasında ikinci duruşma başlıyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:09

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, davanın avukatları Av. Ömür Esma Arslan, Av. Müslüm Doğruer ve Av. Aksel Atakoyuncu, sanık U. E. Y.’nin sorgusunun ardından basın açıklamaları yaparak sürecin önemli detaylarına dikkat çekmişti.

Sanığın verdiği ifadeler, davanın seyrini derinden etkileyen unsurları ortaya koymuştu. U. E. Y., sorgulamada hiçbir pişmanlık duymadığını ve cinayeti soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle "cinayeti gerçekleştirdikten sonra (H. Ç.’nin telefonunu, kulaklığını, parasını alarak) hiçbir şey olmamış gibi babama babalar günü hediyesi almaya gittim, sonrasında evime gittim" şeklindeki açıklamaları, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

İKİNCİ DURUŞMA VE BEKLENTİLER

Bugün yapılacak ikinci duruşmada, ilk duruşmada ortaya çıkan tutarsızlıklar ve sanığın çelişkili ifadeleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu süreçte, dinlenecek tanık ifadeleri, alınacak müzekkere cevapları ve uzman raporları, cinayetin tüm yönlerinin aydınlatılması için kritik öneme sahip. Ayrıca, sanığın psikolojik durumu ve işlediği suçun anlamını kavrayıp kavrayamadığı konusunda daha fazla rapor alınması bekleniyor.

Dava avukatlarından Av. Ömür Esma Arslan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, çocuk davalarının kapalı yürütüldüğünü belirterek, bugünkü duruşma ile ilgili bilgileri aktardı. Arslan, "Çocuk davaları olduğu için kapalı yapılıyor maalesef. Bu ikinci duruşma. İlk duruşmada sanık dinlendi. Bugün de tanıklarımız dinlenecek" dedi. Duruşmanın ilerleyen aşamalarında, tanıkların ifadelerinin alınması ve olayın ayrıntılarının daha net bir şekilde ortaya konması bekleniyor.

Ayrıca, Arslan, sanığın cinayeti 163 yerinden bıçaklayarak gerçekleştirdiğini ve bu olayın canavarca bir hisle işlendiği kanaatinde olduklarını ifade etti. "Suçu sabit değil elbette ancak hiçbir pişmanlık esamesi göstermiyor. Oldukça rahat şekilde anlatıyor olanları. Bir canavarca hisle öldürme olduğu kanaatindeyiz" diye belirtti. Dava sürecinin, normal bir kovuşturma sürecinde olduğu ve işlenen suçun anlam ve mahiyetini anlama konusunda sanık hakkında bir rapor alındığına dair de bilgi verdi.