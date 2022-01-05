İzmir'de 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi: 3 gözaltı
İzmir'de Roma Dönemine ait 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan şüphelinin aracından 12 santimetre kalınlığında mermer mezar taşı geçirildi.
İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilen tarihi eserin yapılan incelemede Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık mezar steli olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İ.D, S.D. ve N.D. gözaltına aldı.
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