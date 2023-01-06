İzmir'de 18 yaşındaki Suriyeli, sokak ortasında öldürülmüş halde bulundu

06 Ocak 2023 Cuma, 00:20

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1711/5 sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokakta genç bir kişinin kanlar içinde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içerisinde yatan gence ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsünden bıçaklanan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin Suriye uyruklu Semir Çavuş isimli kişi olduğu tespit edildi. Çavuş'un cenazesi, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışla başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.