İzmir’de 19 Mayıs coşkusu

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:11

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:12

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile eşi Asuman Yeni, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Program, bir birinden renkli gösterilere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları ile alanı dolduran yurttaşlar da 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLERE EMANET”

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşma yapan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sözlerine depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başladı. 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla birlikte dalga dalga tüm yurda yayıldığını söyledi. Eskici, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde milli egemenlik ilkesi ile birlik ve bütünlüğün sağması için çarenin ancak millette olduğunun tescillendiğini vurgulayarak, “Büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Binlerce şehit vererek büyük özenle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlere emanet” dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Halk oyunları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının tekvando gösterilerinin ardından engelsiz vals gösterisi izleyenleri büyüledi. Milli sporcuların gösterisi ise büyük ilgi gördü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Telekom binasından dev bir Türk Bayrağı ile metrelerce aşağı inen dağcılar ile “Anadan Ataya” sloganıyla Körfez'den kanoyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen sporculara çiçek verdi.