İzmir'de 2 bin 234 depremzede öğrenci dersbaşı yaptı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:01

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:18

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'deki farklı okullara kayıt yaptıran 2 bin 234 depremzede öğrenci, bugün dersbaşı yaptı.

Mavişehir İlkokulu'na, depremden etkilenen bölgelerden Adıyaman ve Gaziantep'ten 5 öğrenci kaydoldu. Okul müdürü Özgür Akdemir, öğrencilere yaptığı konuşmada, "Dünyada ve ülkemizde zaman zaman bireyleri ve toplumu etkileyen deprem, sel, yangın gibi zorlayıcı yaşam olayları meydana gelmektedir. Bildiğiniz gibi bu olaylardan birini 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşadık. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bu olaylardan sonra yetişkinler de çocuklar da bazı tepkiler gösterebilir. Örneğin; üzülebiliriz, öfkeli, huzursuz, sinirli, korkmuş, tedirgin hissedebiliriz. Bazılarımız da ağlayıp, içine kapanabilir. Yakınlarından ayrılmak istemeyebilir. Bu söylediğimiz tepkilerin hepsi normaldir. İster çocuk ister yetişkin olalım; zorlayıcı yaşam olayları karşısında bu tepkileri gösterebiliriz" dedi.

Akdemir, okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin ileriki günlerde depremzede öğrencilere yönelik çalışma yapacağını da vurguladı.

“ONLARA ÇOK İYİ DAVRANACAĞIZ”

Gaziantep'ten İzmir'e yerleşen ve Mavişehir İlkokulu'na kayıt olan depremzede öğrencilerden Elif Vardar (11), "Bugün okula başladım. Buraya depremden 2 gün sonra geldik. Gaziantep'ten önce Adana'ya gittik, sonra İzmir'e geldik. Burada evimiz var ve orada kalıyoruz" dedi.

Mavişehir İlkokulu öğrencilerinden İlay Özbey (9) ise "Depreme çok üzüldüm, çünkü çok kişi hayatını kaybetti. Herkes çok üzgün. Depremzede arkadaşlarımız bizimle beraber eğitim alacak. Üzüntülerini gidermek için onlara çok iyi davranacağız. Onlarla sohbet edeceğiz, arkadaşlık kuracağız" diye konuştu.