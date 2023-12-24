İzmir'de 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan S.Y., polis tarafından yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için caddelerin yanı sıra sokak aralarında da uygulama düzenledi.
Yapılan uygulama kapsamında, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan ve aranan S.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi. (DHA)
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