23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:03
23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezasıyla 6 aydır aranan hükümlü Muhammed D.’nin (38), saklandığı yeri belirledi.

Jandarma ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü.


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