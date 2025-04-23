İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:42

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlandı. Resmi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ilk ve orta öğretim öğrencilerinin renkli gösterileri büyük ilgi gördü. Miniklerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri, dans gösterileri ve halk dansları izleyenleri büyüledi.

Törende İzmirlilerle bayramlaşan Başkan Dr. Cemil Tugay, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.