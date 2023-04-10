İzmir’de 23 Nisan coşkusu başladı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:26

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:26

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentte bir dizi etkinlik düzenledi. “Umudun Yeri Çocukların Kalbi” temasıyla 5 gün boyunca 5 ilçede başlayan gezici çocuk şenlikleri Tire, Menemen, Seferihisar'ın ardından 10 Nisan Pazartesi günü Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde, 11 Nisan Salı günü ise Konak Kadifekale'de olacak. Program 16 Nisan'da Kültürpark'ta yapılacak Çocuk Şenliği ile tamamlanacak.

BAŞKAN SOYER’DEN DAVET

Bu zor günlerde çocuklara 23 Nisan mutluluğunu yaşatmak istediklerini belirten Başkan Tunç Soyer, çocukları şenliklere davet ederek, “Sevgili çocuklar, görüyorsunuz İzmir’de çiçekler açıyor, hava ısınıyor. Demek ki yine bahar geliyor. Üstelik bize beraberinde yılın en güzel bayramlarından biri olan 23 Nisan’ı getiriyor. Birçoğunuzun bu bayramı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz. Bu sebeple bu yıl da sizler için güzel etkinlikler planladık. Gelin bu bayramda da gülelim, oynayalım. Zor günlerden geçiyor olsak da 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Yaşasın çocuk olmak. Yaşasın 23 Nisan” dedi.

KÜLTÜRPARK'TA BÜYÜK ŞENLİK

Kültürpark’taki Çocuk Şenliği 16 Nisan'da saat 11.00'de başlayacak. Kaskatlı Havuz yanında düzenlenecek programda 11.00 ile 14.00 arası çocuk, bilim ve kukla gösterilerinin olduğu çadır etkinlikleri yer alacak. Saat 13.00-16.00 arasında çocuk korolarının yer alacağı sahne etkinlikleri düzenlenecek. Açık alan etkinlikleri de saat 11.00-15.00 arasında yapılacak. Çocuklar kukla gösterileri, spor etkinlikleri, sokak oyunları, oyun parkuru, gezici kütüphane gibi birçok etkinlikle keyifli bir gün geçirecek.