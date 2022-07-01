İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi

İzmir'de, polisin şüpheyle durdurduğu tankerde 23,4 ton on numara yağ ele geçirilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:49
İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde şüphe üzerine tankeri durdurdu.

Tankerdeki incelemede motor aksamına ve çevreye zararlı, 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi.

On numara yağa el koyulurken, tanker şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.


On numara Tanker İzmir
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