İzmir’de 3 ayrı metro için 1 milyar 235 milyon euroluk yatırım

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kasım ayı olağan meclis toplantısının beşinci oturumunda kentteki raylı sistem ağının güçlendirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı ve Narlıdere Metrosu’nun süreçleri ve finans kaynakları ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 milyar 235 milyon Euro tutarındaki kaynağın projelere ayrıldığını aktardı.

“İZMİR TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI”

İzmir tarihinde önemli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Şu anda İzmir tarihinde ilk defa üç raylı sistem hattı inşaatı birlikte devam ediyor. İzmir tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Buca Metrosu devam ediyor, ay sonunda köstebekler tünelleri kazmaya başlayacak. Şu an itibariyle 36 metreye inmiş durumda. Narlıdere Metrosu’nu 7 Şubat’ta açacağımızı duyurduk. Çiğli Tramvayı’nı 14 Şubat’ta açacağımızı söyledik, sona geldik. Üç ayrı raylı sistem çalışması inşaatı devam ediyor. Bunlar büyük yatırımlar. Çiğli Tramvayı 183 milyon Euro, Narlıdere Metrosu 287 milyon Euro, Buca Metrosu 765 milyon Euro. Ve bunların tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesiyle, yurt dışından yarattığı finansman imkanlarıyla ve başka hiçbir destek olmaksızın yapılan yatırımlardır” ifadelerini kullandı.