İzmir'de 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: Çok miktarda 'kaçak ürün' ele geçirildi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:14

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Eylül tarihlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce; Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 2 ev, 2 depo ve 4 ataçta aramalar gerçekleştirildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan çalışmalarda; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon neticesinde 5 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.