Kapıkule'de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonunda; 10 milyon liralık elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinesi, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlük gibi kaçak eşyalar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan risk analizleri sonucu şüpheli olarak değerlendirilen TIR, X-ray tarama cihazına yönlendirildi.
ŞOFÖR DE GÖZALTINDA
Taramada, TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.
TIR, daha sonra detaylı arama için hangara alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada, TIR'ın halatının kesilmesiyle beyan harici yüklendiği belirlenen 1 milyon 700 bin sigara kağıdı, 576 bin sigara filtresi, 11 bin 790 elektronik sigara, 12 sigara sarma makinesi, 360 sigara kartuşu, 490 GPS takip cihazı ve 2 bin 900 gözlük olmak üzere 18 çeşitten oluşan toplam 2 milyon 291 bin 552 eşya ele geçirildi.
Kaçak eşyaların piyasa değerinin, 10 milyon lira olduğu belirlendi. TIR şoförü de gözaltına alındı.
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