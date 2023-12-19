İzmir'de 42 metrelik su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Güney Bölge Birinci Posta Amirliği ekipleri, Yakapınar mevkisindeki su kuyusuna bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kuyu derinliğini belirlemek için lazer metreyle ölçüm yaptı. Kuyunun 42 metre olduğu tespit edildi. Oksijen tüpü ve iple kuyuya inen itfaiye personeli, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda "Pamuk" isimli köpeği kuyudan çıkardı.
Bir ay önce kaybolan köpeğine kavuşan Ali Çağlar ise duygulanarak ağladı.
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