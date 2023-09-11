İzmir'de 7 yaşındaki çocuk girdiği havuzda boğuldu
İzmir'in Torbalı ilçesinde, 7 yaşındaki çocuk, girdiği havuzda boğuldu.
Torbalı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde, müstakil bir evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren Kerem Çelik (7) bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.
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Yüzme bilmeyen ve havuzdan çıkartılan Çelik'in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hayatını kaybettiği belirlendi.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Çakırbeyli Aile Mezarlığına defnedildi. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
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