Bungalov tatilleri kabusa döndü: 1 yaşındaki bebek havuza düştü
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri havuza düştü. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.
Şehir dışından Sapanca’ya gelerek bungalov tatili yapmak isteyen ailenin 1 yaşındaki bebekleri T.L.G. havuza düştü.
Anne ve babasının sudan çıkardığı bebek, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi’ne sevk edilen bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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