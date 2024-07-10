İzmir’de 90 dakika ücretsiz aktarma geri geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan 90 dakika içerisinde yapılacak aktarmaların ücretsiz yapılmasına olanak sağlayan ve her seferinde UKOME’ye takılan öneri kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında olan “90 dakika ücretsiz aktarma” geri geldi.
İki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından üçüncü kez gönderilen teklif hükümet kanadının üyeleri tarafından TCDD’nin İZBAN’daki zararının karşılanması şartı ile ‘evet’ oyu kullandı.
Alınan karar doğrultusunda kent içerisinde ilk binişten sonra 90 dakika boyunca aktarmalarda ücret alınmaması yeniden uygulamaya girecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Meteoroloji 5 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu