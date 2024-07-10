İzmir’de 90 dakika ücretsiz aktarma geri geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan 90 dakika içerisinde yapılacak aktarmaların ücretsiz yapılmasına olanak sağlayan ve her seferinde UKOME’ye takılan öneri kabul edildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:58
İzmir’de 90 dakika ücretsiz aktarma geri geldi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında olan “90 dakika ücretsiz aktarma” geri geldi. 

İki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından üçüncü kez gönderilen teklif hükümet kanadının üyeleri tarafından TCDD’nin İZBAN’daki zararının karşılanması şartı ile ‘evet’ oyu kullandı.

Alınan karar doğrultusunda kent içerisinde ilk binişten sonra 90 dakika boyunca aktarmalarda ücret alınmaması yeniden uygulamaya girecek.


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