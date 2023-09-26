İzmir'de acı olay: Matematik öğretmeni kurtarılamadı

İzmir'in Konak ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:14
İzmir'de acı olay: Matematik öğretmeni kurtarılamadı
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Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kontrolünü kaybettiği 06 DIE 097 plakalı motosiklet, refüje çarptı. 

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ahmet Mustafa Yıldırım’ın kaza yaptığını öğrenip gelen kız arkadaşı, sinir krizi geçirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. 

DERSHANEDE ÇALIŞIYORDU

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.


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