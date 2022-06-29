İzmir'de açık hava sinema günleri başlıyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeniden Sinematek” gösterimleri, yaz döneminde üç farklı mekanda izleyicilerle buluşacak. Temmuz ve Ağustos döneminde filmler, Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki çim alanda, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesinde (AASSM) ve Bıçakçı Han açık alanda gösterilecek. Ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak tüm filmler 21.00’de başlayacak, ilk gösterim ise 7 Temmuz’da.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Iciar Bollain’in yönetmenliğini yaptığı 2018 İspanya, Küba, İngiltere, Almanya yapımı “Yuli” filmi ünlü Kübalı dansçı Carlos Acosta’nın hayat hikayesini konu ediyor. Dram, biyografi ve müzik türündeki filmin senaryosunu Paul Laverty ve Carlos Acosta paylaşıyor. Sokaklarda zaman geçirmekten keyif alan küçük bir çocukken babasının yeteneğini keşfetmesiyle Yuli’nin hayatı tamamen değişir. Başlarda okula zorla giden Yuli, zamanla içindeki sese kulak vermeye başlar. Onun bu yeteneği, tüm tabuların yıkılmasını sağlar ve Yuli, Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı başar. Müziğini Alberto Iglesias’ın üstlendiği Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez gibi oyuncuların yer aldığı film 7 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde, 27 Temmuz 2021 Sa lı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Film, 7 yaş üzeri ve 13 yaş aile ile izlemeye uygun.

SİNEMA VE KADIN

2019 Berlin Film Festivali Ekümenik Jüri Ödülü, Sinemacılar Ödülü sahibi “Onun Adı Petrunia” orijinal adıyla “Gospod Postoi, Imeto I' e Petrunija” bir kadının bir erkeğin önüne nasıl geçtiğini sorgulayan film ufak bir kasabadan tüm dünyaya ve tüm politikalara dair tarihi bir geçmiş-gelecek cetveli de çıkarıyor önümüze. Yönetmenliğini üstlenen senaryoya da imza atan Teona Strugar Mitevska, hınzırca bir buluşla ülkesinin kamusal düzeninin işleyişindeki foyaları çıkarıyor ortaya. Petrunia’nın kadınların katılmasının yasak olduğu bir ritüele katılmasıyla bozulan bu düzen, birbiri ardına mantıksız kararlar alan ama bunların hiçbirinin dini- hukuki karşılığını bulamayan bürokratik aygıtın ortaya çıkışına vesile oluyor. 2019 yılı Kuzey Makedonya, Belçika, Fransa, Hırvatistan yapımı olan filmde Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic gibi oyuncular yer alıyor. Makedon toplumundaki dönüşümün kilise, medya ve yargıdaki yansımalarına göndermeleriyle, bu öfkeli olduğu kadar hüzünlü film, kemikleşmiş adetlerin hüküm sürdüğü bu ülkede kadınların dik durmalarının önemini vurguluyor. 13 yaş üstü olan “Onun Adı Petrunia” adlı filmin müziği Olivier Samouillan’a ait. 14 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

ÖDÜLLÜ FİLM

Jérémy Clapin'in yönettiği “Bedenimi Kaybettim” “J'ai Perdu Mon Corps”, Paris'te bir laboratuvardan kaçıp ait olduğu bedeni arayan bir kesik el ile kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in aşk hikâyesini kesiştiren animasyonlarından biri. Jérémy Clapin ve Guillaume Laurant senaryosunu paylaştığı filmin müziği Dan Levy’e ait. 2019 yılı Fransa yapımı filmde Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d'Assumçao gibi oyuncular yer alıyor. 7 yaş ve üzeri için uygun “Bedenimi Kaybettim” filmi 28 Temmuz 2021 Çarşamba Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde gösterilecek.

Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası seçkisinde Büyük Ödül’e layık görülen ve En İyi Animasyon kategorisinde Oscar adaylığı bulunan Bedenimi Kaybettim 2020 César En İyi Animasyon Filmi Ödülü, 2020 César En İyi Özgün Müzik Ödülü, En İyi Animasyon Filmi için New York Film Eleştirmenleri Dairesi Ödülü, En İyi Müzik dalında Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü, Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Animasyon Ödüllerinin sahibi oldu.

YILDIZ SİNEMASI ÖZEL SEÇKİSİ

Raoul Walsh’ın yönettiği Alan Le May’in yazdığı “Kara Sakallı Korsan” orijinal adıyla “Blackbeard, the Pirate” filmi, 17. yüzyılda, eski bir korsan olan Sir Henry Morgan’a Karayipler Denizini Kara Sakal adlı korsandan kurtarmayı konu ediyor. Yıldız Sineması Özel Seçkisi olan filmin müziği Victor Young’a ait. 1952 yılı ABD yapımlı filmde Robert Newton, Linda Darnell, Keith Andes gibi oyuncular yer alıyor. 13 Temmuz 2021 Salı Bıçakçı Han’da sinemaseverlerle bir araya gelecek. Bıçakçı Han’da Yıldız Sineması’na özel seçkisi ile Yıldız Sineması’nın tarihine bakış sunan gösterimlerle orada gösterilmiş filmler yer alacak.