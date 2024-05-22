İzmir'de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:37
İzmir'de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan can salındaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


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