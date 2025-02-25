İzmir’de afet tehlikesi ve riskler belirleniyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlerle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bir yandan mevcut Deprem Master Planı’nı en doğru adımlarla, çağın getirdiği yenilikler kapsamında revize etmek amacıyla tüm paydaşları tek çatı altında buluşturarak çalıştay düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan saha çalışmalarına devam ediyor.

BİNA KİMLİK BELGESİ İLE DOĞRU BİLGİYE SAĞLIKLI ERİŞİM

Yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde depremsellik araştırması yürüten Büyükşehir, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir'i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Bayraklı ve Bornova’da 94 bin 773 bina incelendi. Her iki ilçedeki konut türü yapıların envanteri bilimsel yöntemlerle çıkarılarak, deprem etkisindeki davranışına göre önceliklendirilmesi tamamlandı. Ayrıca, çalışma kapsamında bina kimlik belgesi sistemi de geliştirilerek, envanteri tamamlanan her binaya ait bir kimlik belgesi oluşturuldu. Böylece yurttaşlar o bina hakkındaki ruhsat, mimari proje bilgilerinin yanı sıra en yakın toplanma alanı gibi bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlıyor.

KARŞIYAKA'DA 22 BİN 554 BİNANIN ENVANTERİ ÇIKARILACAK

Pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı ve Bornova'daki çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 94 bin 773 yapı için envanter çıkartılmış oldu. Yıl sonuna kadar Karşıyaka'da bulunan 22 bin 554 yapının envanterinin çıkarılması hedefleniyor. Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 906 bin 115 yapıda tamamlanması planlanıyor.

TEHLİKE ANALİZİ MODELLEMESİ TAMAMLANDI

Deprem Master Planı için altlık oluşturacak yapı envanteri, depremsellik-tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) 10 akademisyenle tsunami olaylarına karşı tehlike analizi modellemesini de tamamladı. Buna göre, İzmir’in 600 kilometrelik kıyı şeridi ve kıyıya bitişik bütün ilçeleri için olası tsunami baskınları hesaplanarak modelleme yapıldı. Elde edilen tüm bilgiler ışığında vatandaşların tahliye edilmesi için haritalandırma yapılıp kaçış yolları için tabelalar hazırlanacak. Ayrıca diğer önlemler masaya yatırılacak.

MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK

Bornova’da yürütülen mikrobölgeleme çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yine Karşıyaka’da yaklaşık 1995 hektarlık alandaki mikrobölgeleme çalışması da bitirilecek. Konak ve Bayraklı’nın yanı sıra Narlıdere’de de yaklaşık 1295 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmalarının başlatılması öngörülüyor. İzmir’in doğal afetler karşısında daha güvenli bir yapıya kavuşması için 11 merkez ilçe öncelikli olmak üzere tüm kentte mikrobölgeleme çalışmaları etaplar halinde tamamlanacak.