İzmir'de 'akran zorbalığı' kamerada

İzmir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşları tarafından darbedildi.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:36
İzmir'de 'akran zorbalığı' kamerada
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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