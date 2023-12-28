İzmir'de 'akran zorbalığı' kamerada

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:37

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.