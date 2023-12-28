İzmir'de 'akran zorbalığı' kamerada
İzmir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul arkadaşları tarafından darbedildi.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 1 kız öğrenci, 5 öğrenci tarafından darbedildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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