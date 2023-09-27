İzmir’de dehşet akran zorbalığı: Bakanlıktan açıklama geldi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:32

Bakanlıktan, İzmir'de yaşanan ve basın yayın organlarında yer alan ‘Akran zorbalığı sınır tanımıyor’ başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

“ERİŞİM ENGELİ TALEP EDİLMİŞTİR”

Yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun üstün yararı gereğince İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından olaya dair basına yansıyan video görüntülerine erişim engeli talep edilmiştir. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesinin Tepecik semtinde yaşanan acı olayda yaşları 9-13 arasında değişen 6 kız çocuğu, yaşıtları olan Ayşenur’a 15 gün boyunca işkence etti. OdaTV'nin aktardığı haberde anneyle yapılan röportajda kızının yaşadıklarını ilk öğrendiğinde karakola gidip şikayetçi olduğunu, hastaneye gittiklerini, pedagoglarla görüşüldüğünü ancak sonuç alınmadığını söylemiş ve anne savcılığa görüntüleri kendisinin teslim ettiğini, darp raporu aldığını fakat bir türlü sesini duyuramadığını belirtmişti.