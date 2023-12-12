İzmir’de annesini vahşice katleden zanlı tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, uyuşturucunun etkisiyle annesini vahşice katleden ve emniyetteki ifadesinde, "Annemin içindeki cini çıkardım" dediği ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:46
İzmir’de annesini vahşice katleden zanlı tutuklandı
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İzmir'de 10 Aralık akşamı, Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (20), evinin yakınlarında bulunan bir işyerinde bekçilik yapan babası H.Ç.’ye annesi Fazile Çavdar’ı (43) öldürdüğünü söyledi.

H.Ç.’nin eve gittiğinde eşi Fazile Çavdar’ı kanlar içerisinde ve hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede başına sert cisimle defalarca vurulduğu tespit edilen talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın şüphelisi oğul B.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken Fazile Çavdar’ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.’nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıkan B.Ç.’nin emniyetteki ifadesinde, "Annemin içindeki cini çıkardım" dediği öğrenildi.

B.Ç.’nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Cinayet zanlısı B.Ç., Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


İzmir anne kadın cinayeti

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