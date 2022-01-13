İzmir'de arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.

AA
13 Ocak 2022 Perşembe, 09:37
İzmir'de arabalı vapur seferleri fırtına nedeniyle durduruldu
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İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 09.05 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.


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