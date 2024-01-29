İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:32
İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
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Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 19.15 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

 


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