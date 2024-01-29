İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İzmir'de arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 19.15 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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