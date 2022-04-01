İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 09.45 itibariyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği açıklandı.
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