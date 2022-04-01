İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Nisan 2022 Cuma, 10:19
İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 09.45 itibariyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği açıklandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler