İzmir'de 'aşı karşıtı miting' tepkisi: 'İzin vermeyin'

13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:20

Aşı karşıtlarının “Büyük Uyanış” adı altında oluşturduğu hareket, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de de miting yapacak. 17 Ekim Pazar günü Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak miting öncesi Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, mitingin engellenmesi gerektiğini söyledi. Doğruyol, “Bakanlığın ve doktorların ‘Aşı olun’ diye çağrı yapmasına karşı aşı karşıtı kişilerin miting yapmasına izin verilmemeli. Eğer izin verilirse “Hastalık yayılsın, ölen ölsün” demek anlamına geliyor. Kesinlikle izin verilmemeli” diye konuştu.

İzmir’de bu pazar aşı karşıtlarının düzenleyeceği mitingin valilik tarafından izin verilmesine tepki gösteren Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bakanlık tarafından aşı olunması konusunda çağrılar yapılıyor, kampanyalar düzenleniyor. Diğer yandan ise valilikler aşı karşıtlarının mitingine izin veriyor. Aşının koruyucu olduğu kesinleşmiştir. Yoğun bakımda yatanların çoğu aşı olmayan kişilerdir. Durum böyle iken aşı karşıtı bir grubun miting yapmasına izin vermek doğru değildir. Eğer izin verilirse “Hastalık yayılsın, ölen ölsün” demek anlamına geliyor. Kesinlikle izin verilmemeli” diye konuştu.