İzmir’de asırlık ağaç devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturanların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 22:52
İzmir’de asırlık ağaç devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturanların üzerine devrildi. 

Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. 

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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