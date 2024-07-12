Kağıthane'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
İstanbul'da sabah saatlerinde belli noktalarda yağmur etkili oldu. Şişli'de otomobil sürücüsü refüje çarparken, Kağıthane'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Şişli, Kağıthane ve Sarıyer'de etkili oldu. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aniden bastıran yağmurda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir taksiye daha sonra da refüje çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Kağıthane Türkan Sokak üzerinde ise park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, otomobile zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
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