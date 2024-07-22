Belgrad Ormanı'nda park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi
İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrat Ormanı'nda park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Belgrad Ormanı Tarihi Su Bendi mevkiinde yaşandı.
Piknik yapmak üzere ormanlık alana gelenlere ait park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.
Olayda hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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