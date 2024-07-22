Belgrad Ormanı'nda park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi

İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrat Ormanı'nda park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 07:33
Belgrad Ormanı'nda park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi
Abone Ol google-news

Olay, saat 18.30 sıralarında Belgrad Ormanı Tarihi Su Bendi mevkiinde yaşandı.

Piknik yapmak üzere ormanlık alana gelenlere ait park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Olayda hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


belgrad ormanı haberleri sarıyer haberleri ağaç haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep'te yeşil altında hasat başlıyor: 60 milyon ağaç meyve veriyor...

Gaziantep'te yeşil altında hasat başlıyor: 60 milyon ağaç meyve veriyor...
Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...

Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
Kağıthane'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kağıthane'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler