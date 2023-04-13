İzmir’de belediye işçilerinin TİS sevinci

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:36

Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şubeler ile SODEM-Sen arasında 4 aydır TİS görüşmelerinin sonuçlanmaması üzerine bugün ESHOT, Eşrefpaşa Hastanesi acil, anaokulları, aş evleri ve itfaiye hariç Büyükşehir Belediyesi işçileri yarım gün iş bıraktı. İş bırakma eyleminin ardından sendika yöneticileri belediye binasında bir kez daha görüşme yaptı. İşçiler de bu sırada Egemenlik Binası önünde toplanarak slogan ve alkışlarla taleplerini dile getirdi. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve bürokratlar, TİS sürecinin uzlaşıyla sonuçlandığını duyurdu. Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, TİS kapsamında geçen maddeleri açıklarken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da işçi mücadelesine vurgu yaptı.

SOYER'DEN 14 MAYIS ÇAĞRISI

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlere dair işçilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Bir bayram yaşatmanın mutluluğunu taşıyorum. Bu yasal mevzuat bizi ne kadar patron gösterse de biz kendimizi size karşı asla patron hissetmedik. Başından beri yoldaş hissettik, yol arkadaşı hissettik. Türkiye, çok büyük bir değişimin eşiğinde. Türkiye büyük bir dönüşüm yaşayacak, bunu hissediyoruz, görüyoruz ama bu, sizin lokomotifi olmanız gereken bir dönüşümdür. Bunu niye böyle söylüyorum; 14 Mayıs sabahı eğer sizler gibi örgütlü olmadığı için yine emeği sömürülecek, yine yoksulluk çekecek, yine sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışacak insanlar devam ederlerse bu düzende, hepimizin ekmeği zehir olur. O nedenle, bu hikâyeyi değiştirmek, örgütsüz olan emekçinin de emeğinin hakkını alması için mücadele etmek sizin asli görevinizdir. Ben, sizler için üzerime düşeni yaptım. Şimdi siz, emekçi kardeşlerimiz için üzerinize düşeni yapacaksınız. Bunu yapmanın yolu emeğinize sahip çıkacak, işinizin en iyisini yapacaksınız ve sonuna kadar emeğinize de sahip çıkacaksınız, örgütlü olmayan işçiye de işsize de yolsuza da siz sahip çıkacaksınız. Dönüşümün ve değişimin öncüsü siz olacaksınız. Bu memleket değişecek ve daha çok bayramımız olacak” dedi.

“KARANLIKTAN AYDINLIĞA GİDEN YOLDA ÖNÜMÜZDE BİR SEÇİM VAR”

Başkan Soyer’in ardından söz alan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da “Önümüzde çok zorlu süreçler var. Karanlıktan aydınlığa giden yolda önümüzde bir seçim var. Yerel yönetimler nasıl yönetilirse iktidar da öyle yönetilir diyoruz. O yüzden 1 Mayıs, 14 Mayıs seçimlerinden önceki birlik mücadele ve dayanışma günü, yani iktidarın değişme günü yani güzel günlerin yaklaştığı gündür. Tunç Başkanın dediği gibi bir şey değişecek çok şey değişecek dediği gündür” diye konuştu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 17 BİN 800 LİRA OLDU

Büyükşehir ile sendika yüzde 54'lük zamda anlaşırken, en düşük maaşın 17 bin 800 liraya yükseldiği öğrenildi. Ayrıca emekçilere yemek yardımı yüzde 77, yakacak yardımı yüzde 58,6, birleştirilmiş sosyal yardım yüzde 193, doğum yardımı yüzde 67, evlilik yardımı yüzde 105, çocuğunu evlendiren işçiye yardım yüzde 61, çocuğunu sünnet ettiren işçiye yardım yüzde 67, çocuğu engelli işçilere yardım yüzde 83, geçici görev yardımı yüzde 100 zamlandı.